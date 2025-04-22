Президент выразил соболезнования семье Акима Тарази

— Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как «Әдебиет әлемінің Әкімі» («Аким литературного мира»), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме. Аким Ашимов (псевдоним — Аким Тарази) — казахстанский писатель, драматург, сценарист. В 1955 году закончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, Выс­шие курсы кинематографистов при Министерстве культуры СССР (1962). Является автором сценариев к фильмам «Арман атаман» (1965), «Выстрел на перевале Караш» (1972), «След тулпара» (1984), «Мустафа Шокай» и других.