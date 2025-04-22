Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

ак отмечает издание, фон дер Ляйен в последние недели общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые искали «сильных, надежных партнеров».
По информации Politico, высказывание главы Еврокомиссии связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. По словам фон дер Ляйен, глобальный порядок претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны.
Ранее глава ЕК заявила, что Запад в привычном понимании исчез после вступления в должность Трампа. Однако она подчеркнула, что остается сторонником трансатлантического партнерства.