Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.