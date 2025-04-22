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Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.

Источник: AP 2024

ак отмечает издание, фон дер Ляйен в последние недели общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые искали «сильных, надежных партнеров».

По информации Politico, высказывание главы Еврокомиссии связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. По словам фон дер Ляйен, глобальный порядок претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Ранее глава ЕК заявила, что Запад в привычном понимании исчез после вступления в должность Трампа. Однако она подчеркнула, что остается сторонником трансатлантического партнерства.