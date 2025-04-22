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Губернатор Кубани поздравил со столетним юбилеем ветерана из Анапы

Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Анапы со столетием.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил со столетним юбилеем ветерана из Анапы, сообщает пресс-служба администрации региона.

На фронт Федора Бочарова призвали, как только ему исполнилось 18 — в 1943 году. Он служил в пехоте, участвовал в Курской битве. После обучился в летной школе и стал пилотом бомбардировщика.

В марте 1945 года в воздушном бою над Берлином получил ранение.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За отвагу».

Напомним, губернатор Кубани поздравил ветерана ВОВ Людмилу Рябыш со 101-летием. В 1942 году Людмила Рябыш окончила медицинские курсы и добровольцем ушла на фронт. Каждый бой ее стрелковой дивизии вспоминает со слезами на глазах. Людмила Васильевна выносила раненых из-под вражеских бомбежек, лечила их. Навсегда в ее памяти осталось форсирование Днепра в районе города Канева в 1943-м, освобождение Беларуси и Польши.