Губернатор Кубани поздравил со столетним юбилеем ветерана из Анапы

Напомним, губернатор Кубани поздравил ветерана ВОВ Людмилу Рябыш со 101-летием. В 1942 году Людмила Рябыш окончила медицинские курсы и добровольцем ушла на фронт. Каждый бой ее стрелковой дивизии вспоминает со слезами на глазах. Людмила Васильевна выносила раненых из-под вражеских бомбежек, лечила их. Навсегда в ее памяти осталось форсирование Днепра в районе города Канева в 1943-м, освобождение Беларуси и Польши.