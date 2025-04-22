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«Пошел на поводу»: в США назвали роковую ошибку Трампа в отношении России

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп купился на идеи спецпосланника Кита Келлога о решении украинского конфликта, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran.

Источник: РИА "Новости"

«Трамп пошел на поводу у Келлога в самом начале, когда он купился на нелепые идеи Келлога о конфликте на Украине», — заявил он.

По мнению журналиста, спецпосланник получал ложную информацию о ситуации на Украине и передавал ее американскому лидеру. Это привело к тому, что Трамп поверил в то, что может урегулировать конфликт очень быстро, считает Христофору.

Во вторник американская газета New York Post сообщила, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на этой неделе может представить России последнее, «наилучшее» предложение по Украине, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.