Стал известен соперник Дениса Паслера от КПРФ на выборах губернатора

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре 2025 года. Претендентом на пост главы региона от КПРФ вероятнее всего станет вице-спикер регионального Законодательного собрания, руководитель областного комитета КПРФ Александр Ивачев. Об этом сам глава обкома рассказал «КП-Екатеринбург».
Как подчеркнул Александр Ивачев, решение о его участии в выборах было принято совместно с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным.
— Я готов побороться за пост главы региона на выборах в сентябре. Три года назад мы показали хорошие результаты, и программа нашей партии до сих пор актуальна, — рассказал руководитель обкома.
К слову, на прошлой неделе о своем намерении поучаствовать в выборах губернатора региона заявил депутат Государственной думы, лидер свердловской ячейки «Справедливой России» Андрей Кузнецов.
— Не буду сейчас говорить, что я стал кандидатом, это будет некорректно, но на уровне намерений — да, я планирую выдвигаться, — отметил глава партии в регионе.
К слову, Александр Ивачев и Андрей Кузнецов составили конкуренцию друг другу в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. Ивачев тогда занял второе место с 13% голосов, Кузнецов — третье с 9%. Главой региона тогда был выбран Евгений Куйвашев, получив результат в 65,7%.
Напомним, в марте 2025 года Евгений Куйвашев ушел в отставку. Сейчас обязанности губернатора временно исполняет Денис Паслер, который ранее занимал пост главы Оренбуржья.