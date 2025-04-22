Лукашенко посещает Могилевскую область

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает работу в регионах, об этом сообщает близкий к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер посетит Шкловский райагросервис.
«Первая точка в программе Первого — ремонтные мастерские агрохолдинга “Купаловское”, — говорится в сообщении.
Аварийное здание было принято решение реконструировать. Работы начались в апреле. Срок окончания работ — ноябрь.
В мероприятиях с главой государства участвует Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.
Как ранее сообщал телеканал «Первый информационный», на этой неделе у президента запланирована серия командировок.
«На самом деле это будет командировка не только в Могилевскую область, президент посмотрит комплексно три региона», — сказал глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала.
По его словам, Лукашенко планирует уделить внимание теме молочного животноводства во время визита на юго-восток страны. Кроме этого, отметил Крутой, в рабочем графике президента традиционная чернобыльская поездка накануне даты трагедии на ЧАЭС.