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Лукашенко посещает Могилевскую область

На текущей неделе глава государства побывает регионах, пострадавших от радиационного загрязнения после взрыва на ЧАЭС, а также посетит ряд районов Могилевской области.

Источник: AP 2024

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает работу в регионах, об этом сообщает близкий к главе государства Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер посетит Шкловский райагросервис.

«Первая точка в программе Первого — ремонтные мастерские агрохолдинга “Купаловское”, — говорится в сообщении.

Аварийное здание было принято решение реконструировать. Работы начались в апреле. Срок окончания работ — ноябрь.

В мероприятиях с главой государства участвует Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

Как ранее сообщал телеканал «Первый информационный», на этой неделе у президента запланирована серия командировок.

«На самом деле это будет командировка не только в Могилевскую область, президент посмотрит комплексно три региона», — сказал глава Администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала.

По его словам, Лукашенко планирует уделить внимание теме молочного животноводства во время визита на юго-восток страны. Кроме этого, отметил Крутой, в рабочем графике президента традиционная чернобыльская поездка накануне даты трагедии на ЧАЭС.