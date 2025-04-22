NYP: Украина готова отказаться от 20% территории, если США не признают это де-юре

NYP уточнил, что Трамп рассматривает вопрос и о создании отдельных миротворческих сил, которые будут наблюдать за прекращением огня. Планируется, что это будет некой совместной миссией, в состав которой войдут русские, украинцы и какая-то третья страна, но не член НАТО. Они вместе будут наблюдать за линией фронта. Это будет гарантировать сложение оружия с обеих сторон. США также могут быть вовлечены, но как «денежная сила», а не военная.