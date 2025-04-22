Лондон и ЕС готовы заключить многомиллиардный оружейный контракт

Ранее стало известно, что британская компания BAE планирует увеличить выпуск 155-мм снарядов для гаубиц и самоходных артиллерийских установок, чтобы не зависеть от поставок из США и Франции. Снаряды планируют выпускать на новой фабрике в Уэльсе, которая начнет работу этим летом.