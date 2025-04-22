Лондон и ЕС готовы заключить многомиллиардный оружейный контракт

По информации The Times, заключение сделки позволит британским компаниям участвовать в тендерах на получение финансирования из нового оборонного фонда ЕС, который оценивается в 150 миллиардов евро.
Также отмечается, что Стармер намерен снизить торговые барьеры с Брюсселем. Для этого он планирует провести саммит Евросоюз — Великобритания. Мероприятие состоится 19 мая в Лондоне, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что британская компания BAE планирует увеличить выпуск 155-мм снарядов для гаубиц и самоходных артиллерийских установок, чтобы не зависеть от поставок из США и Франции. Снаряды планируют выпускать на новой фабрике в Уэльсе, которая начнет работу этим летом.