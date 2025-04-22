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Лондон и ЕС готовы заключить многомиллиардный оружейный контракт

Британский премьер Кир Стармер готовится подписать с Евросоюзом крупную сделку, которая принесет британскому ВПК миллиарды фунтов стерлингов за счет экспорта вооружений в страны ЕС, сообщает The Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации The Times, заключение сделки позволит британским компаниям участвовать в тендерах на получение финансирования из нового оборонного фонда ЕС, который оценивается в 150 миллиардов евро.

Также отмечается, что Стармер намерен снизить торговые барьеры с Брюсселем. Для этого он планирует провести саммит Евросоюз — Великобритания. Мероприятие состоится 19 мая в Лондоне, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что британская компания BAE планирует увеличить выпуск 155-мм снарядов для гаубиц и самоходных артиллерийских установок, чтобы не зависеть от поставок из США и Франции. Снаряды планируют выпускать на новой фабрике в Уэльсе, которая начнет работу этим летом.