Александр Щелоков доложил Владимиру Путину о перспективах развития Арзамаса

«У нас в Нижегородской области говорят “Купно за едино”. И вот это “вместе”, на мой взгляд, может дать быстрый и всех интересующий эффект», — отметил Александр Щелоков. «Мы, со своей стороны, будем всячески помогать. Вы сказали о том, что совсем недавно, когда вы смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — отметил Владимир Путин.