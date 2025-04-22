Александр Щелоков доложил Владимиру Путину о перспективах развития Арзамаса

Владимир Путин провел встречу с главами муниципалитетов в рамках форума «Малая Родина — сила России». В числе приглашенных — глава Арзамаса Александр Щелоков. Мэр доложил президенту о перспективах развития города, поделился эффективными практиками по улучшению качества жизни в малых городах. Речь, например, о губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать».
Александр Щелоков также представил результаты реализации проекта по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Отдельно руководитель муниципалитета подчеркнул вовлеченность бизнеса в развитие территорий. По его словам, предприниматели всё чаще отдают приоритет социальным проектам. Например, строительству детских площадок и спортивных центров.
«У нас в Нижегородской области говорят “Купно за едино”. И вот это “вместе”, на мой взгляд, может дать быстрый и всех интересующий эффект», — отметил Александр Щелоков. «Мы, со своей стороны, будем всячески помогать. Вы сказали о том, что совсем недавно, когда вы смотрели на планы развития Арзамаса, вам казалось, что это невозможно, что это какая-то сказка. Хочу напомнить слова известной песни: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — отметил Владимир Путин.