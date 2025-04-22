А. Лукашенко: Мы должны реанимировать 120 районов в Беларуси

В Шклове ведется масштабная реконструкция агросервиса: сносят старые здания, а на на их месте к ноябрю 2025-го будут возведены современные площади для ремонта и обслуживания сельхозтехники.
Почему мы со Шкловского района начинаем восстановление? Я здесь знаю каждый камень. И сделать тяп-ляп не получится. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы.
А. Лукашенко отметил, что один из приоритетов государственной политики — развитие регионов, особенно в Год благоустройства.
120 районов в Беларуси мы должны привести в порядок, реанимировать. И самое важное — по всей Беларуси будем по этому примеру лепить. Райагросервис будем называть.