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А. Лукашенко: Мы должны реанимировать 120 районов в Беларуси

Президент Беларуси сегодня находится с рабочей поездкой в Могилевской области, где, прежде всего, он посетил Шклов, сообщает пресс-служба Главы государства.

Источник: БелТА

В Шклове ведется масштабная реконструкция агросервиса: сносят старые здания, а на на их месте к ноябрю 2025-го будут возведены современные площади для ремонта и обслуживания сельхозтехники.

Почему мы со Шкловского района начинаем восстановление? Я здесь знаю каждый камень. И сделать тяп-ляп не получится. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

А. Лукашенко отметил, что один из приоритетов государственной политики — развитие регионов, особенно в Год благоустройства.

120 районов в Беларуси мы должны привести в порядок, реанимировать. И самое важное — по всей Беларуси будем по этому примеру лепить. Райагросервис будем называть.

Александр Лукашенко
президент Беларуси