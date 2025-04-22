Египет и Катар предложили Израилю и ХАМАС перемирие на семь лет

Проект о долгосрочном мире предусматривает остановку военных действий «на срок от пяти до семи лет, официальное прекращение войны». Израиль должен будет отпустить всех палестинских заключенных, полностью вывести своих военных из Газы. ХАМАС, в случае принятия предложения, освободит всех израильских заложников, передает «Интерфакс».
О новом раунде переговоров между Израилем и посредниками в Каире рассказала катарская газета «Аль-Араби Аль-Джадид». Встреча делегации с представителями правительства Египта состоялась 21 апреля. В материале издания утверждается, что израильская делегация выразила намерение добиться прогресса во взаимодействии с ХАМАС.
На прошлой неделе ХАМАС отказался принимать план Израиля о приостановке военных действий в Газе, но представители палестинского движения заявили, что готовы к переговорам для заключения соглашения о полном прекращении войны. ХАМАС подтвердил согласие освободить всех заложников из Израиля при условии остановки боев в секторе Газа и освобождения заключенных-палестинцев. ХАМАС также потребовал помощи в восстановлении инфраструктуры и снятия блокады с анклава.