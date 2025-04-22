Иван Носков: Потенциал развития Самары — памятники ее старины

Иван Носков: Мое отношение к Самаре не изменилось. Я по-прежнему вижу красивый старинный русский город, с большим потенциалом — туристическим, промышленным, научным. А проблемы… Они есть везде, просто нужно понимать, что все одномоментно сделать невозможно, нужно расставить приоритеты и планомерно двигаться к цели. Причем власть, бизнес и горожане смогут достичь целей быстрее и эффективнее, если начнут взаимно друг друга уважать и действовать сообща. Про отношение людей ко мне лучше спросить у них. Но я вижу, что кто-то настроен скептически, кто-то — равнодушен, но большинство самарцев, что называется, перешли в режим ожидания и поспешных оценок не дают — ждут, как проявят себя новый мэр и его команда, подсказывают, советуют и критикуют, куда же без критики! Критику принимаю, если она конструктивная.