Иван Носков: Потенциал развития Самары — памятники ее старины

По приезде в Самару вы сказали, что «это город с душой». Изменилось ли ваше отношение к городу, когда вы увидели не только его «выставочную» сторону, но и все накопившиеся проблемы? Чувствуете ли вы, что отношение горожан к вам как-то меняется?
Иван Носков: Мое отношение к Самаре не изменилось. Я по-прежнему вижу красивый старинный русский город, с большим потенциалом — туристическим, промышленным, научным. А проблемы… Они есть везде, просто нужно понимать, что все одномоментно сделать невозможно, нужно расставить приоритеты и планомерно двигаться к цели. Причем власть, бизнес и горожане смогут достичь целей быстрее и эффективнее, если начнут взаимно друг друга уважать и действовать сообща. Про отношение людей ко мне лучше спросить у них. Но я вижу, что кто-то настроен скептически, кто-то — равнодушен, но большинство самарцев, что называется, перешли в режим ожидания и поспешных оценок не дают — ждут, как проявят себя новый мэр и его команда, подсказывают, советуют и критикуют, куда же без критики! Критику принимаю, если она конструктивная.
Наверняка критикуют за дороги?
Иван Носков: Не без этого. Дорожные работы начались, как только сошел снег — приступили к аварийному ремонту. Это временная мера, но она позволяет повысить безопасность и комфорт движения, предотвращает и замедляет разрушение асфальтового покрытия. Также начали работу с подрядчиками, обязываем их выполнить работы в рамках гарантийного ремонта. Приводим в порядок колодцы на дорогах, чистим ливневку, меняем бордюры.
С 1 апреля приступили и к основным работам. В этом году сначала планировали отремонтировать более 46 км дорог, 20 тротуаров и 75 внутриквартальных проездов. Но за счет экономии на торгах общую протяженность обновленных магистралей увеличим до 52 километров, тротуаров — до 20. Региональный минтранс за свой счет приведет в порядок главные городские шоссе и улицы (Московское, Красноглинское, Волжское и другие), что добавит еще около 20 км. Плюс в планах на ближайшие два года — привести в нормативное состояние все подходы к школам и детсадам. Следующий шаг — подходы к спортивным и медицинским объектам.
Хотелось бы, чтобы по новым дорогам курсировал новый транспорт. Какие планы по развитию транспортной инфраструктуры и подвижного состава?
Иван Носков: Обновление подвижного состава, думаю, горожане уже заметили. Продолжаем совместно с московскими экспертами анализировать логистику, выявлять «узкие места», исключать дублирующие маршруты, запускать новые. С этого года на 22 автобусных маршрутах действуют новые стандарты, включающие и обновление подвижного состава, и повышенные требования к санитарному состоянию автобусов, и к соблюдению графика. Жалоб стало существенно меньше. То, что еще нужно исправить — будем исправлять, в том числе и наказывая перевозчиков рублем.
Отдельно хочу сказать о трамваях. На сегодня в Самаре это самый удобный и востребованный вид транспорта. Поэтому еще в 2024 году закуплено 74 трамвая. Первые трехсекционные «Витязь-М» уже поступили в город, до конца года на маршруты выйдет еще 40 односекционных вагонов «Львенок». В 2026 году — еще 31.
На ремонт трамвайной инфраструктуры уже в этом году будет направлено 1,5 млрд рублей. В первую очередь обновим самые проблемные участки контактной сети и кабельных линий. Параллельно делаем проекты капремонта путей общей протяженностью 4,5 км.
С вашим приходом в Самаре масштабные изменения коснулись и системы управления. Что выигрывают горожане от внедрения одноуровневой системы управления?
Иван Носков: На самом деле этот процесс идет по всей стране — в тех городах, где еще действует двухуровневая система. Она показала на практике свою неэффективность. Начнем с того, что двухуровневая система искусственно разделила город на обособленные районы, этакие «городки в городе». Так быть не должно, горожане должны чувствовать себя частью большого красивого мегаполиса, а не замыкаться в пределах своего района. Особенно это опасно для молодежи, которая должна видеть свои перспективы в масштабах всего города.
И при этом у районных администраций нет реальных средств и полномочий для принятия серьезных решений, а стало быть, и для долгосрочного планирования в таких важных сферах, как градостроительство, туризм, развитие дорог, расселение аварийного жилья. А весь бюджет районов практически тратился на содержание этой самой администрации. Кроме того, возникала двойная ответственность за один участок или направление работы, и это всегда повод для бюрократических проволочек. Мы все с этим сталкиваемся.
Теперь внутригородские районы, которые десять лет были в статусе самостоятельных, вновь станут территориальными органами администрации Самары. А Гордума будет состоять из 37 депутатов, избираемых на прямых выборах.
Исторические кварталы — это одна из ценностей Самары, туристическая «изюминка». Но это и наша боль, так как многие вынуждены жить в аварийных домах. Как планируется расселять жителей и при этом сохранять наше историческое наследие?
Иван Носков: По расселению ситуация на данный момент, мягко говоря, далека от идеальной. Сегодня у нас не расселены все дома, признанные аварийными до 2017 года. Этому есть и объективные, и субъективные причины. Не буду останавливаться на прошлом, скажу, что планируем делать: в сжатые сроки расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года, и затем приступить к следующему этапу — расселению домов, признанных аварийными до 2022 года.
Что касается исторического наследия… Нужно четко отделить дома, действительно имеющие культурную, историческую, архитектурную ценность, от обычных «избушек-развалюшек», которые нужно сносить. Первые будем восстанавливать и использовать, вторые — расселять и сносить. Люди должны жить в комфортных и безопасных домах.
Исторические кварталы — это именно то, что интересует туристов. Никто и нигде не будет восхищаться новостройками, какими бы комфортными они не были, люди едут именно прикоснуться к истории, к наследию Самары, если хотите — получить культурную и патриотическую подпитку. Тем более сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, мы вырабатываем механизм сохранения и развития самарского наследия.
Раздать все старые особняки в аренду за один рубль?
Иван Носков: Практика показала, что это нерабочая схема. Отданные в аренду «за рубль» здания только в 10 процентах случаев восстанавливаются и наполняются новым содержанием, а 90 процентов — продолжают разрушаться. Мы предлагаем новый механизм — передавать в собственность дома только после восстановления. То есть инвестор фактически делает заказ на восстановление здания, например под галерею, и полностью оплачивает эту работу. Город обеспечивает юридическое сопровождение процесса и соблюдение интересов всех сторон. Эта система основана на взаимных гарантиях, и она уже успешно работает в Иркутске, Томске, Санкт-Петербурге.
Вы так оптимистично смотрите на рост турпотока в еще недавно закрытом городе…
Иван Носков: Это сухая статистика. В прошлом году Самарскую область уже посетило 3,5 млн туристов, и эта цифра ежегодно увеличивается примерно на треть. В Самаре много достопримечательностей, как «природных», так и созданных руками человека. Да что говорить: Самара — пожалуй, единственный мегаполис в стране, напротив которого расположен заповедник! А много ли найдется городов, в которых так развита «космическая» тематика? Плюс — различные культурные, спортивные события, фестивали, масса интересных музеев, богатейшее историческое наследие времен Великой Отечественной войны. Перечислять «изюминки» можно долго, и все они сосредоточены в одном месте, в одном городе.
К этому нужно добавить развитую туристическую инфраструктуру — гостиницы, предприятия общепита, речной транспорт, восстановленные исторические здания. Туристический потенциал Самары просто огромен, есть с чем работать и нам, властям, и бизнес-сообществу.
В погоне за туристической привлекательностью мы едва не потеряли набережную в 1990-е годы, когда она превратилась в один большой, шумный, грязный ресторан самого низкого пошиба. Не случится ли то же самое, если мы будем слишком большой упор делать на «туристическую привлекательность»?
Иван Носков: В 1990-х вообще была особая атмосфера в стране, согласитесь. Хорошо, что она ушла безвозвратно. Набережная сейчас используется в основном летом, зимой на ней можно встретить только одиноких спортсменов и дам с собачками. Будь здесь несколько приличных кафе, где можно посидеть с детьми, выпить кофе с пирожными и полюбоваться видами — думаю, нашлось бы гораздо больше желающих погулять по набережной в любое время года. Говоря о туристической привлекательности города, нельзя забывать о тех, кто живет в нем постоянно. Мы должны предложить туристам активный, оздоровительный и интеллектуальный отдых, тогда это не доставит неудобств и самарцам.
Острый вопрос.
Все масштабные программы требуют больших денег. На какие источники финансирования Самара может рассчитывать?
Иван Носков: Рецепт известен — активное участие в национальных проектах, в федеральных и региональных программах. За счет этого на один рубль муниципального бюджета можно привлечь как минимум 9 рублей из бюджетов вышестоящего уровня. Сейчас этот показатель составляет немногим более 1 рубля. Многого можно достичь за счет укрепления финансовой и налоговой дисциплины, развития малого и среднего бизнеса, есть потенциал и по внебюджетным доходам. Под лежачий камень вода не течет, нужно действовать.