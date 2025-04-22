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Ремонт дорог и благоустройство набережной: бюджет Челябинска пополнился на полмиллиарда рублей

Бюджет Челябинска пополнился на 566,4 миллиона рублей. Средства направят на ремонт дорог и благоустройство набережной озера Смолино. Соответствующие поправки в финансовый документ одобрили на заседании 22 апреля депутаты городской думы.

Источник: Reuters

— Общий объём расходов и доходов увеличился на 566,4 миллиона рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, — рассказали в пресс-службе гордумы.

На реализацию программы «Развитие дорожного хозяйства» направят 230 миллионов рублей, ещё 119,3 миллиона рублей выделены на развитие города, в том числе благоустройство набережной озера Смолино и разработку проектов благоустройства общественных пространств.

На поддержку участников СВО и их семей предусмотрено 43,5 миллиона рублей. В частности, деньги пойдут на создание условий для работы центров психологической помощи и формирование резервного фонда на СВО.

Решение о благоустройстве берега озера Смолино было принято в 2019 году. К разработке проекта приступила команда архитектурного бюро Wowhaus. В основу положили три принципа — сохранение экосистемы, досуговое разнообразие и новую идентичность. Озеро Смолино является памятником природы.

Работы стартовали в 2020 году. Со стороны водоёма берег обложили крупными камнями. Здесь обустроили пешеходные дорожки, поставили скамейки и урны, оборудовали наружное освещение, а также установили несколько арт-объектов.