ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистан в этом году планирует привлечь $42 млрд иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента.
Шавкату Мирзиёеву доложили о проделанной работе в инвестиционной сфере за первый квартал текущего года и приоритетных задачах на перспективу.
Как отмечалось, в первом квартале 2025-го освоили более $8,7 млрд иностранных инвестиций, что на 20% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Эти средства направили на реализацию значимых проектов в таких отраслях, как энергетика, металлургия, химическая и фармацевтическая промышленность, транспорт, сельское и водное хозяйство, коммунальный и социальный секторы. Особое внимание уделяют созданию добавленной стоимости и новых рабочих мест.
По итогам первого полугодия ожидают освоения более $18 млрд иностранных инвестиций.
«В целом в 2025 году планируется привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и реализовать 81 крупный проект, а также свыше 8 тысяч средних и малых проектов», — говорится в сообщении.
Глава республики поручил обеспечить адресную работу по каждому проекту, привлечь все профильные министерства, ведомства и хокимияты, а также своевременно решать возникающие вопросы.
«Президент особо подчеркнул необходимость тесного взаимодействия с каждым инвестором и повышения эффективности иностранных инвестиций на фоне текущих экономических колебаний в мире», — говорится в сообщении.
Приоритетное внимание, по его словам, следует уделить оперативному запуску новых инвестпроектов, диверсификации промышленности и созданию высокодоходных рабочих мест.