Лукашенко: жилье будем строить под потребности производства

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Жилье в Беларуси необходимо строить прежде всего под потребности производства, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник во время рабочей поездки в Шклов.
«Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление — потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы», — подчеркнул белорусский лидер, его слова привела пресс-служба.
Глава государства поручил председателю райсполкома, чтобы «до конца года ни одного клочка неухоженного не осталось».
Лукашенко подчеркнул, что Шклов надо приводить в порядок и подумать, сколько нужно арендного жилья. Жилье необходимо для привлечения людей на предприятия. Это в том числе будет способствовать развитию регионов.
«Арендное жилье надо для людей — это развитие регионов. Жилье будем строить прежде всего под потребности производства. Под то, что дает деньги!» — цитирует главу государства «Пул Первого».
При этом президент не исключил также строительства арендного жилья под потребности предприятий также и в Минске.