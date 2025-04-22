Reuters: рейтинг одобрения Трампа снизился до 42%

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф, который сначала составлял 34%, а затем вырос до 145%. Позднее лидер США временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 суток и снизил базовую ставку до 10%, за исключением Китая — для КНР послаблений не последовало.