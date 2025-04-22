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Reuters: рейтинг одобрения Трампа снизился до 42%

Поддержка Дональда Трампа среди американцев опустилась до рекордного минимума в 42%, показал опрос компании Ipsos, опубликованный Reuters. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации на второй срок.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно данным шестидневного исследования, уровень одобрения работы Трампа составил 42%, что на 1 процентный пункт меньше предыдущего значения. После инаугурации рейтинг американского лидера был на уровне 47%, такие данные приводят «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Исследование показало, что 59% участников опроса, в том числе каждый третий республиканец, считают, что США утрачивают международное доверие. Эксперты связывают это с жесткой внешней политикой администрации Трампа и опасениями граждан по поводу усиления президентских полномочий.

Подавляющее большинство американцев (83% из 4306 опрошенных) убеждены, что президент обязан соблюдать решения федеральных судов, независимо от личного мнения. Кроме того, 75% респондентов выступили против возможного выдвижения Трампа на третий срок. Эти данные контрастируют с намерениями самого политика, хотя 22-я поправка к Конституции США запрещает занимать пост президента страны более двух сроков.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф, который сначала составлял 34%, а затем вырос до 145%. Позднее лидер США временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 суток и снизил базовую ставку до 10%, за исключением Китая — для КНР послаблений не последовало.