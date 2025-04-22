NYP: Трамп представит план по Украине в течение трех дней

Инициатива Трампа также может предполагать формирование отдельных групп миротворцев, которые обеспечат наблюдение за линией соприкосновения, фиксацию нарушений договоренностей о прекращении огня сторонами. Это может быть «совместная комиссия», в состав которой будут входить представители РФ, Украины и третьей страны, которая не является членом Североатлантического альянса.