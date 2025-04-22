NYP: Трамп представит план по Украине в течение трех дней

«В течение следующих трёх дней я предоставлю вам полную информацию», — приводит издание слова Трампа журналистам.
Анонимный чиновник из команды Трампа раскрыл газете, что предложение может предусматривать дислокацию миротворческого контингента из европейских военных на украинской территории, пишут «Ведомости».
Инициатива Трампа также может предполагать формирование отдельных групп миротворцев, которые обеспечат наблюдение за линией соприкосновения, фиксацию нарушений договоренностей о прекращении огня сторонами. Это может быть «совместная комиссия», в состав которой будут входить представители РФ, Украины и третьей страны, которая не является членом Североатлантического альянса.
По данным источника The New York Post, Штаты могут участвовать в создании и организации деятельности миротворческих сил, но без включения американских военных в состав контингента на Украине, а как источник финансирования совместно с третьей стороной.
18 апреля Дональд Трамп заявил, что США отстранятся от участия в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, если одна из сторон будет специально осложнять переговоры. 20 апреля политик уточнил, что надеется на заключение договоренности о перемирии до конца апреля.