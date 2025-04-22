Школы, военкоматы, промышленность и горхоз. Беглов рассказал, куда смогут устроиться на работу ветераны СВО

Для этого он предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу, которая бы занималась вопросами трудоустройства ветеранов. Александр Беглов напомнил, что в Петербурге сохраняется дефицит кадров. «Надо предложить рабочие места, которые бы их [участников СВО] удовлетворяли, а с другой стороны закрывали дефицит, который есть», — сказал он.
Глава города поручил районам провести учет тех, кто ушел из них на СВО. По мнению Александра Беглова, вернувшись с фронта, люди, скорее всего, захотят работать рядом с местом проживания.
Также необходимо провести инвентаризацию рабочих мест, куда смогут устроиться вернувшиеся бойцы, сказал губернатор. В качестве приоритетных сфер Александр Беглов назвал школы и военкоматы. После переобучения или получения дополнительного образования ветераны должны устраиваться на предприятия городского хозяйства, в жилищные агентства и на промышленные предприятия, отметил он.
Кроме того, глава города призвал проработать устройство на работу «с учетом ограничений функций по здоровью». «Прежде всего, взять наше городское хозяйство, где мы можем дать преференции и зарезервировать соответствующие места», — подчеркнул он.