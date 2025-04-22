Школы, военкоматы, промышленность и горхоз. Беглов рассказал, куда смогут устроиться на работу ветераны СВО

Для этого он предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу, которая бы занималась вопросами трудоустройства ветеранов. Александр Беглов напомнил, что в Петербурге сохраняется дефицит кадров. «Надо предложить рабочие места, которые бы их [участников СВО] удовлетворяли, а с другой стороны закрывали дефицит, который есть», — сказал он.