«Это не 6 тысяч, и не 10, и не 20». Беглов рассказал о тех, кто вернется с СВО

По словам главы города, возвращение не будет происходить одномоментно, но к этому нужно быть готовыми.
Это масштабная работа, потому что вы представляете, сколько вернется воинов. Это не 6 тысяч, и не 10 тысяч, это и не 20 тысяч. Это большое количество людей.
Сейчас в Петербурге 7800 рабочих мест сохранены за работниками, ушедшими на СВО, рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин. Он также напомнил, что правительство приняло решение продлить контракты с теми, кто ушел на фронт с городских предприятий. На предприятиях городского хозяйства создан реестр из 6000 вакансий, которые могли бы закрыть вернувшиеся с фронта бойцы. Также сформирован набор профессий и курсы переподготовки.
150 человек принимают участие в программе «Время героев». Это те, кто имеет высшее образование и претендует на управленческие должности.