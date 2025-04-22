Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это не 6 тысяч, и не 10, и не 20». Беглов рассказал о тех, кто вернется с СВО

Власти Петербурга ожидают возвращения с СВО в Петербург более 20 тысяч человек. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства 22 апреля. Нужно понимать, что большое количество воинов придет и их нужно всех абсолютно занять, сказал он, дав поручение разработать программу трудоустройства ветеранов.

Источник: Фонтанка.ру

По словам главы города, возвращение не будет происходить одномоментно, но к этому нужно быть готовыми.

Это масштабная работа, потому что вы представляете, сколько вернется воинов. Это не 6 тысяч, и не 10 тысяч, это и не 20 тысяч. Это большое количество людей.

подчеркнул Беглов

Сейчас в Петербурге 7800 рабочих мест сохранены за работниками, ушедшими на СВО, рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин. Он также напомнил, что правительство приняло решение продлить контракты с теми, кто ушел на фронт с городских предприятий. На предприятиях городского хозяйства создан реестр из 6000 вакансий, которые могли бы закрыть вернувшиеся с фронта бойцы. Также сформирован набор профессий и курсы переподготовки.

150 человек принимают участие в программе «Время героев». Это те, кто имеет высшее образование и претендует на управленческие должности.