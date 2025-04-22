«Это не 6 тысяч, и не 10, и не 20». Беглов рассказал о тех, кто вернется с СВО

Сейчас в Петербурге 7800 рабочих мест сохранены за работниками, ушедшими на СВО, рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин. Он также напомнил, что правительство приняло решение продлить контракты с теми, кто ушел на фронт с городских предприятий. На предприятиях городского хозяйства создан реестр из 6000 вакансий, которые могли бы закрыть вернувшиеся с фронта бойцы. Также сформирован набор профессий и курсы переподготовки.