Кремль назвал условие для переговоров с Украиной

Песков напомнил, что Путин уже объяснил сложность этого предложения: нужно четко понимать, в каких ситуациях гражданские объекты «могут быть военной целью, а в каких не могут быть». «Если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», — пояснил он.