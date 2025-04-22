Кремль назвал условие для переговоров с Украиной

Перед началом переговоров Москвы и Киева необходимо «юридически расчистить препятствия», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости «разобраться с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры».
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил отказаться «от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления». Путин заявил, что эту инициативу нужно обсудить, возможно, «в двустороннем порядке, в результате диалога».
Журналисты спросили Пескова, как Москва и Киев могут вести диалог, если Россия не раз отмечала, что на Украине переговоры формально запрещены. «При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — ответил пресс-секретарь президента.
В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Этому предшествовало принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Конкретных планов переговоров по мораторию на удары по гражданским объектам пока нет, отметил Песков. «Сначала это нужно обсудить. И президент Путин сказал о готовности это обсуждать. Но никакой конкретики в этом плане нет», — добавил он.
Песков напомнил, что Путин уже объяснил сложность этого предложения: нужно четко понимать, в каких ситуациях гражданские объекты «могут быть военной целью, а в каких не могут быть». «Если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная цель. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить», — пояснил он.
С 18 марта в России и на Украине действовал запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, рассчитанный на 30 дней. Путин говорил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. В Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.