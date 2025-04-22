Песков: Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска

«Пока не могу вам сказать (кто поедет от России.— “Ъ”), еще не принято решение. Когда оно будет принято, мы вас проинформируем», — сказал Песков во время пресс-колла.
Папа римский Франциск умер вчера, 21 апреля, в возрасте 88 лет. Он занимал пост с 2013 года. Причиной его смерти стал инсульт, вызвавший кому и последующую остановку сердца. Прощание с ним состоится завтра, 23 апреля, в соборе Святого Петра, а церемония похорон — в субботу, 26 февраля. О планах посетить церемонию говорил президент США Дональд Трамп.