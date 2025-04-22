Эстония намерена запретить ретрансляцию белорусских телеканалов

Говорится, что проект закона дает право Департаменту по защите прав потребителей и техническому надзору ограничивать трансляцию белорусских и российских телеканалов. В связи с этим меняются правила, а также виды лицензий на теле- и радиовещание, порядок проведения конкурса на получение лицензий на радиовещание. Ожидается, что поправка к закону вступит в силу с 1 января 2026 года.