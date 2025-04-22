Эстония намерена запретить ретрансляцию белорусских телеканалов, передает БелТА со ссылкой на эстонские СМИ.
В сообщении сказано, что Министерство культуры Эстонии направило на утверждение проект поправок в закон «О медиауслугах», регламентирующий в том числе запрет ретрансляции контента как с белорусских, так и с российских телеканалов.
Отмечается, что указанная поправка к закону разрабатывалась в течение длительного времени, прошла этапы согласования в 2023—2024 годах. Однако она была отозвана из-за проблем, которые возникли в момент реализации разрабатываемого в тот момент Европейского регламента о свободе СМИ.
Говорится, что проект закона дает право Департаменту по защите прав потребителей и техническому надзору ограничивать трансляцию белорусских и российских телеканалов. В связи с этим меняются правила, а также виды лицензий на теле- и радиовещание, порядок проведения конкурса на получение лицензий на радиовещание. Ожидается, что поправка к закону вступит в силу с 1 января 2026 года.
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