СМИ: Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые данные

Сейчас iQPS эксплуатирует пять спутников, а к концу 2026 года планируется запустить дополнительные спутники. По данным украинского канала Deep State, у Киева уже есть доступ к спутниковым снимкам SAR из Финляндии через систему Iceye, Германии через SAR-Lupe и SARah и Италию через Cosmo-SkyMed. Но, как подчеркивает издание, несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo, которыми управляет Airbus, и расширенные права на получение изображений с французских спутников CSO-диапазона, Украине по-прежнему не хватает поддержки, которую ранее предоставляли США либо напрямую, либо через коммерческие снимки от Maxar и BlackSky.