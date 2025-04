СМИ: Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые данные

Согласно статье, данными будет делиться японский Institute for The Pioneers of Space (iQPS), который является филиалом Университета Кюсю. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Переговоры между сторонами велись с конца февраля этого года. Решающим толчком стало то, что 6 марта США отказались делиться такого рода информацией с Украиной. Позже Вашингтон вновь начал передавать Киеву разведывательные данные со спутников, но контакты с Японией продолжались, говорится в статье.