СМИ: Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые данные

Согласно статье, данными будет делиться японский Institute for The Pioneers of Space (iQPS), который является филиалом Университета Кюсю. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Переговоры между сторонами велись с конца февраля этого года. Решающим толчком стало то, что 6 марта США отказались делиться такого рода информацией с Украиной. Позже Вашингтон вновь начал передавать Киеву разведывательные данные со спутников, но контакты с Японией продолжались, говорится в статье.
По условиям соглашения, подписанного с ГУР Украины, системы iQPS будут интегрированы в украинские разведывательные платформы. Данные со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR) будут использоваться для целей наблюдения и рекогносцировки. (Технология SAR позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками. — Прим. ред.)
Сейчас iQPS эксплуатирует пять спутников, а к концу 2026 года планируется запустить дополнительные спутники. По данным украинского канала Deep State, у Киева уже есть доступ к спутниковым снимкам SAR из Финляндии через систему Iceye, Германии через SAR-Lupe и SARah и Италию через Cosmo-SkyMed. Но, как подчеркивает издание, несмотря на доступ к спутникам Pléiades Neo, которыми управляет Airbus, и расширенные права на получение изображений с французских спутников CSO-диапазона, Украине по-прежнему не хватает поддержки, которую ранее предоставляли США либо напрямую, либо через коммерческие снимки от Maxar и BlackSky.
Согласно статье, ни один европейский оператор пока не может предложить оптические спутниковые снимки, сравнимые с данными США или коммерческих провайдеров с точки зрения ежедневного охвата или доступа к потоковой передаче в режиме реального времени.