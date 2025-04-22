Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 апреля: главное

Кремль неоднократно выражал готовность к переговорам с Украиной, для этого Киев должен расчистить юридические препятствия.
Предложение Киева по прекращению ударов по гражданской инфраструктуре надо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия.
При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность.
Планов по переговорам с Киевом о приостановке ударов по гражданским объектам нет, есть подтверждение Владимира Путина готовности это обсуждать.
Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут. Вчера же президент это объяснил. Он говорил, если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить.
Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска. Пока не принято решение, кто от России поедет на похороны.
Кремль проинформирует в случае нового визита Уиткоффа в РФ.
22 апреля Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид проведут переговоры сначала в узком составе, а затем в формате государственного обеда.