Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 апреля: главное

Если говорить об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут. Вчера же президент это объяснил. Он говорил, если там проводят совещание, например, боевики, это гражданский объект? Гражданский. Но это военная цель? Военная. Поэтому здесь есть нюансы, которые есть смысл обсудить.