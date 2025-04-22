Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Бочаров обсудил с оперштабом безопасность гостей и жителей Волгограда

Сегодня, 22 апреля, подготовку к празднованию в Волгограде 80-летия Великой Победы и обеспечение безопасности гостей и жителей города-героя обсудил губернатор на совместном заседании оперштаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области.

Об этом V102.RU сообщили в обладмине.

— Проводится серьезная подготовительная работа. Обеспечивается межведомственное взаимодействие, в том числе при реализации подготовительных, проверочных и контрольных мероприятий. Принимаются все необходимые решения, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Наша общая задача — чтобы все многочисленные намеченные торжественные, памятные и праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий и, как всегда, на высоком организационном уровне.

Через несколько дней в Волгоградскую область прибудут участники и гости Международного патриотического форума Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие — общее будущее». В Волгограде ждут двух президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, председателей палат законодательных собраний, а также парламентские делегации целого ряда зарубежных стран.

В мае регион также ждет большое количество гостей на празднование Дня Победы.

Глава региона отметил, что в Волгоградской области проводят большую работу в целях обеспечения комплексной безопасности жителей, гостей и территории региона на предстоящий насыщенный мероприятиями период.