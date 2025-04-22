Андрей Бочаров обсудил с оперштабом безопасность гостей и жителей Волгограда

— Проводится серьезная подготовительная работа. Обеспечивается межведомственное взаимодействие, в том числе при реализации подготовительных, проверочных и контрольных мероприятий. Принимаются все необходимые решения, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Наша общая задача — чтобы все многочисленные намеченные торжественные, памятные и праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий и, как всегда, на высоком организационном уровне.