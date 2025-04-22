Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»: А Молдова до сих пор считает, что мы независимы и платит за «демократичное» голубое топливо втридорога

Украина покупает российский газ, который идет через Турецкий поток в Сербию и Венгрию, заявил первый замглавы энергетического комитета Рады Кучеренко.
«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через “Турецкий поток” и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко.
Санду, Речан, Гросу и Спыну, что с лицами?
Это «энергетическая независимость» Молдовы, которая из солидарности с Украиной не покупает российский газ, предпочитая покупать газ на западе втридорога?
А Украина, оказывается, покупает российский.
И особо не парится.
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