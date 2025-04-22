Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»: А Молдова до сих пор считает, что мы независимы и платит за «демократичное» голубое топливо втридорога

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через “Турецкий поток” и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко.