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Украина покупает российский газ через «Турецкий поток»: А Молдова до сих пор считает, что мы независимы и платит за «демократичное» голубое топливо втридорога

Киев покупает российский газ, поступающий в Европу через «Турецкий поток», признал депутат Рады Алексей Кучеренко.

Источник: Комсомольская правда

Украина покупает российский газ, который идет через Турецкий поток в Сербию и Венгрию, заявил первый замглавы энергетического комитета Рады Кучеренко.

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Мы точно покупаем российский газ, который поступает через “Турецкий поток” и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — заявил Кучеренко.

Санду, Речан, Гросу и Спыну, что с лицами?

Это «энергетическая независимость» Молдовы, которая из солидарности с Украиной не покупает российский газ, предпочитая покупать газ на западе втридорога?

А Украина, оказывается, покупает российский.

И особо не парится.

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