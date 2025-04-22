Токаев показал Бердымухамедову промышленную выставку

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан 21 апреля 2025 года. В туркестанском аэропорту высокого гостя встретил Касым-Жомарт Токаев. Затем они посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, комплекс «Этноаул» и Turkistan visit centre.