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Токаев показал Бердымухамедову промышленную выставку

Сегодня, 22 апреля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили индустриальный парк SPK Turkistan, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По данным пресс-службы Акорды, здесь реализуются 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.

В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 гектаров, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.

Отмечено, что Токаев и Бердымухамедов ознакомились с выставкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность.

Также высоким гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан 21 апреля 2025 года. В туркестанском аэропорту высокого гостя встретил Касым-Жомарт Токаев. Затем они посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, комплекс «Этноаул» и Turkistan visit centre.