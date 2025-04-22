Лукашенко предупредил о серьезном совещании по Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область предупредил о серьезном совещании по Витебской области. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый анонсировал серьезное совещание по Витебской области», — говорится в сообщении.
Глава государства заявил, что указанную область необходимо приводить в порядок, «чтобы губернатор пошевеливался».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове».
Тем временем Лукашенко назвал район, опыт которого скопируют по всей Беларуси.
Кроме того, Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».
Вместе с тем Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.