Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил о серьезном совещании по Витебской области

Лукашенко проанонсировал серьезное совещание по Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область предупредил о серьезном совещании по Витебской области. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый анонсировал серьезное совещание по Витебской области», — говорится в сообщении.

Глава государства заявил, что указанную область необходимо приводить в порядок, «чтобы губернатор пошевеливался».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове».

Тем временем Лукашенко назвал район, опыт которого скопируют по всей Беларуси.

Кроме того, Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».

Вместе с тем Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.