Путин приедет в Петербург для участия в ПМЭФ-2025

По словам Панкина, ПМЭФ — это одно из крупнейших и важнейших деловых мероприятий в мире. Он напомнил, что форум проводится каждый год с 1997 года, а с 2006 года его поддерживает и участвует в нём президент России. Традиция с присутствием главы страны на ПМЭФ сохранится и в 2025 году, добавил замглавы МИД РФ.