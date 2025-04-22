Путин приедет в Петербург для участия в ПМЭФ-2025

По словам Панкина, ПМЭФ — это одно из крупнейших и важнейших деловых мероприятий в мире. Он напомнил, что форум проводится каждый год с 1997 года, а с 2006 года его поддерживает и участвует в нём президент России. Традиция с присутствием главы страны на ПМЭФ сохранится и в 2025 году, добавил замглавы МИД РФ.
Форум пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня. Главной темой ПМЭФ в 2025 году станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Известно, что число участников форума уже на 20% превысило прошлогодние цифры. По словам директора ПМЭФ Алексея Валькова, активно развивается «международная составляющая». Сообщалось, что Бахрейн станет страной-гостем на форуме, а также его посетит президент Индонезии. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил на него предпринимателей из Вьетнама. А в Росконгрессе сообщали о заинтересованности американских компаний в участии.
Ранее организаторы ПМЭФ объявили стоимость участия в мероприятии в 2025 году.