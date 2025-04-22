Казахстан намерен разрабатывать месторождения Афганистана

«Для более детального анализа в лабораториях пробы будут направлены в Казахстан, и, после получения результатов, казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений», — сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.