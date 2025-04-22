АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Казахстан намерен разрабатывать месторождения Афганистана.
Этот вопрос обсуждался на встрече министра национальной экономики Серкиа Жумангарина с заместителем премьера Афганистана Абдул Гани Барадаром.
14 апреля в Афганистан прибыла группа специалистов-геологов, инженеров из Казахстана, которая, при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана посетила ряд месторождений.
Специалисты отобрали 130 килограммов проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка.
«Для более детального анализа в лабораториях пробы будут направлены в Казахстан, и, после получения результатов, казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений», — сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.
На переговорах в Кабуле Серик Жумангарин предложил открыть торговый дом Казахстана в столице Афганистана.
Абдул Гани Барадар поддержал это предложение, отметив, что афганская сторона желала бы открыть свой торговый дом в Казахстане.
Еще казахстанцы предложили рассмотреть возможность поставки казахстанских автобусов производства ТОО «QazTehna» в случае заинтересованности афганской стороны.
Помимо этого, казахстанские компании проявляют интерес к участию в строительстве инфраструктурных и телекоммуникационных проектов в Афганистане. Жумангарин предложил совместное участие в работах по прокладке оптического кабеля при строительстве участка новой железной дороги Торгунди — Герат.
Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Традиционными казахстанскими товарами поставок являются зерно и мука.
В 2024 году отмечен значительный рост экспорта казахстанского сахара на рынок Афганистана — 143 тысячи тонн, в 2023-м он был на уровне 19,1 тысяч тонн.
Также глава Миннацэкономики передал вторую половину гуманитарной помощи от народа Казахстана народу Афганистана, состоящую из лекарственных средств.
В конце 2024 года страны подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до 3 миллиардов долларов.