Швейцария ввела санкции против восьми российских СМИ

24 февраля Евросоюз ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. В рамках этого пакета Брюссель, помимо прочего, приостановил действие лицензий на вещание в ЕС ряда российских СМИ. В их число вошли информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru, интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и Фонд стратегической культуры.