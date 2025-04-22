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Швейцария ввела санкции против восьми российских СМИ

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Швейцарии добавили в санкционный список восемь российских СМИ. Об этом говорится в документе на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Источник: РИА "Новости"

В числе прочих, в санкционный список попали новостное интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и газета «Красная звезда», информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Отмечается, что ограничения вступят в силу 23 апреля.

24 февраля Евросоюз ввел 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. В рамках этого пакета Брюссель, помимо прочего, приостановил действие лицензий на вещание в ЕС ряда российских СМИ. В их число вошли информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru, интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда» и Фонд стратегической культуры.