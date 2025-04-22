Bild: Турция метит на место США в Сирии

В апреле США начали частичный вывод своих войск (около 600 человек) из Сирии. Хотя в стране останется примерно 1000 американских военнослужащих, президент США Дональд Трамп в частных беседах настаивает на их полном уходе. В США, видимо, считают, что это никак не скажется на ситуации в стране и регионе и борьбе с ИГИЛ*, сторонников которого сейчас охраняют в лагерях и тюрьмах преимущественно курдские силы (союзники США) при поддержке и финансировании со стороны Вашингтона, говорится в статье.