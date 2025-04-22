Bild: Турция метит на место США в Сирии

В апреле США начали частичный вывод своих войск (около 600 человек) из Сирии. Хотя в стране останется примерно 1000 американских военнослужащих, президент США Дональд Трамп в частных беседах настаивает на их полном уходе. В США, видимо, считают, что это никак не скажется на ситуации в стране и регионе и борьбе с ИГИЛ*, сторонников которого сейчас охраняют в лагерях и тюрьмах преимущественно курдские силы (союзники США) при поддержке и финансировании со стороны Вашингтона, говорится в статье.
Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает укреплять свою власть в соседней Сирии. Как недавно сообщил израильский исследовательский центр Alma Research and Education Center, Турция массово перебрасывает военную технику на базу к северу от Алеппо.
Но на этом, согласно Bild, планы Эрдогана не заканчиваются: он стремится к военному контролю над Сирией. Израиль это воспринимает в штыки, поскольку в прошлом Эрдоган неоднократно высказывался агрессивно по отношению к Иерусалиму. Турецкая военная база недалеко от границы является «красной линией» для израильтян, отмечает издание.
Чтобы Турция не заняла место США в Сирии, стороны ведут кулуарные переговоры и в ближайшее время, вероятно, придут к какому-то военному соглашению, предполагает эксперт Alma Боаз Шапира.
* ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация