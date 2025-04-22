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Роман Жогов досрочно сложил полномочия депутата Воронежской гордумы

Появилась информация о том, что Роман Жогов досрочно сложил полномочия депутата Воронежской городской Думы.

Источник: Reuters

Об этом недавно сообщили в местном парламенте.

Жогов подал соответствующее заявление до вынесения ему приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Депутаты Воронежской гордумы данное заявление удовлетворили.

Накануне стало известно, что Центральный районный суд в областном центре приговорил политтехнолога к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По решению инстанции виновному зачтут в срок нахождение в СИЗО и под домашним арестом. Мужчина был взят под стражу в здании суда.

По версии следствия, в 2010 году Роман Жогов обманом добился фиктивного трудоустройства своей супруги на завод однопартийца Александра Провоторова. В итоге сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.