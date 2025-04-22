В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США». В частности, в 2024 году они представили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества.