В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО

По его словам, в последние несколько лет в рамках Североатлантического альянса страны стремятся объединить свои военные ресурсы — эта тенденция нацелена против интересов безопасности российской стороны.
Он добавил, что для обеспечения своей обороноспособности Россия будет использовать все имеющиеся средства.
«Мы будем внимательно смотреть на эволюцию ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.
Заместитель главы МИДа также выразил мнение, что агрессивные намерения НАТО превращают Северную Европу в арену столкновений, хотя ранее регион считался самым спокойным в военном отношении.
Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США». В частности, в 2024 году они представили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества.
В свою очередь, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что сообщения об объединении военных ресурсов скандинавскими странами может говорить о том, что они решили научиться самостоятельно защищать себя.