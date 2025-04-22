На Дону дали оценку новой строительной политике региона

«Как коммерческий директор строительной компании, я увидел будущее в нашей отрасли. То есть если оно с каждым днем пропадало, то сейчас я вижу, насколько были озабочены именно развитием в Ростовской области. Среднесрочные перспективы того, что будет сделано для девелоперов, радуют и вдохновляют», — резюмировал Вадим Зайцев.