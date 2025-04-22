На Дону дали оценку новой строительной политике региона

В городе планировали провести проверку всех выданных ранее документов на возведение объектов. Соответствующее решение принял глава донского региона, назвав причиной отсутствие социальной инфраструктуры (детсадов, школ и больниц) при строительстве многоэтажек.
Руководитель строительного направления «ИНПК» Роман Чумак считает, что новая политика необходима для цивилизованного развития отрасли. Он подчеркнул, что власти владеют информацией о том, что при принятии решений будут учтены условия и мнения застройщиков.
«Поэтому противиться не стоит. Нужно принять новые условия игры. Я думаю, что в целом при проработке новых нормативных актов мнения и пожелания девелоперов будут играть тоже ключевую роль», — сказал Роман Чумак.
Коммерческий директор строительной компании «Анастасия» Вадим Зайцев также рассказал о закрытом мероприятии с Юрием Слюсарем. Вопросы задавали представители разных регионов, много времени было уделено теме развития инфраструктуры и комплексному развитию территорий.
«Как коммерческий директор строительной компании, я увидел будущее в нашей отрасли. То есть если оно с каждым днем пропадало, то сейчас я вижу, насколько были озабочены именно развитием в Ростовской области. Среднесрочные перспективы того, что будет сделано для девелоперов, радуют и вдохновляют», — резюмировал Вадим Зайцев.
Как писали раньше, в ходе строительного форума «Ступени. Рост» глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что заниматься строительством жилья в Ростове и донском регионе смогут только зарегистрированные здесь компании. Существует значительный разрыв между объемом сданного жилого фонда и социальной инфраструктурой. Проблему нужно решить с помощью механизма комплексного развития территорий.