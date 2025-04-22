Полковник Ходаренок: шведский самолет-разведчик ACS-890 может быть сбит С-400

Как бы странно это ни выглядело, большой необходимости в появлении в боевом составе Воздушных сил Украины самолетов ACS 890 на данном этапе нет. В настоящее время значительный объем разведывательной информации ВСУ получают от космических средств разведки коллективного Запада и от беспилотных летательных аппаратов. Так что прибавка в разведданных от одного самолета ДРЛО и У (который в воздухе находится сравнительно недолго) будет небольшой.