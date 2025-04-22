Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
По данным Handelsblatt, конфиденциальные переговоры ведутся также с оборонным концерном Rheinmetall. Предметом переговоров является, в первую очередь, вопрос их логистических мощностей в случае якобы «нападения России на территорию НАТО».
«Бундесвер при логистической транспортировке военных грузов и материалов за пределами боевых зон почти полностью полагается на услуги гражданских коммерческих поставщиков. При морских и воздушных перевозках сверхгабаритных и сверхтяжёлых материалов — даже на 100 процентов», — сообщили изданию в оперативном командовании вооруженных сил Германии.
Среди проблем, с которыми могут столкнуться транспортные компании, Handelsblatt называет дефицит дизельных локомотивов у Deutsche Bahn на случай отсутствия электричества после «диверсий» и разницу в ширине колеи начиная с Каунаса.
В феврале издание Spiegel писало, что Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с РФ снабжать войска керосином и дизелем.
В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как «логистического узла» для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.