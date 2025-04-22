В Башкирии в 2025 году на нацпроеткты направлены 41,5 млрд рублей.

Азамат Абдрахманов выделил ключевые результаты, которые необходимо обеспечить до конца года. Это завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию шести поликлиник в Янаульском, Учалинском, Аскинском, Благовещенском, Абзелиловском и Бакалинском районах, двух мостов в Аургазинском и Кармаскалинском районах, благоустройство в районах и городах республики 164 общественных территорий, капитальный ремонт 48 социальных учреждений и 20 объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение порядка 3,5 тысяч единиц медоборудования и 99 автомобилей для медицинских организаций и многое другое.