В Башкирии в 2025 году на нацпроеткты направлены 41,5 млрд рублей.

В Башкирии в 2025 году объём финансирования национальных проектов в республике составляет 41,5 млрд рублей. Привлечено 34,7 млрд рублей федеральных средств. Порядка 90% приходится на три национальных проекта: «Инфраструктура для жизни» (13,4 млрд рублей), «Молодёжь и дети» (16,9 млрд рублей), «Продолжительная и активная жизнь» (6,5 млрд рублей). Об этом сегодня говорилось на заседании правительства республики.
Премьер-министр правительства Башкирии Анрей Назаров рассказал .что республика участвует в реализации 40 региональных проектов в составе 12 национальных проектов «второй эпохи». По его словам, добавились совершенно новые направления. Среди них — развитие опорных населённых пунктов, капитальный ремонт детских садов и школ, модернизация коммунальной инфраструктуры, проекты технологического лидерства.
«Работа предстоит масштабная. Только в этом году, например, необходимо ввести 14 объектов, капитально отремонтировать 49 объектов в сфере общего и дошкольного образования, здравоохранения и культуры. Благоустроить 164 общественные территории», — отметил Андрей Назаров.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов сообщил о том, что по итогам первого квартала достигнут ряд общественно значимых результатов. Так, успешно установлено 35 единиц модульных ФАПов, в лечебно-профилактические учреждения республики поставлено более 1,5 тысяч единиц современного медицинского оборудования.
С этого года в школах осуществляются новые выплаты классным руководителям. Их общий объём превысил 1 млрд рублей.
Растёт число предприятий, вовлекаемых в реализацию проектов по повышению производительности труда. Республика здесь регулярно перевыполняет плановые значения.
В новых нацпроектах продолжается оказание мер государственной поддержки малому и среднему бизнесу. Предприниматели получают доступные финансовые ресурсы для реализации своих идей и проектов. За три прошедших месяца выдано микрозаймов на сумму порядка 120 млн рублей.
Азамат Абдрахманов выделил ключевые результаты, которые необходимо обеспечить до конца года. Это завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию шести поликлиник в Янаульском, Учалинском, Аскинском, Благовещенском, Абзелиловском и Бакалинском районах, двух мостов в Аургазинском и Кармаскалинском районах, благоустройство в районах и городах республики 164 общественных территорий, капитальный ремонт 48 социальных учреждений и 20 объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение порядка 3,5 тысяч единиц медоборудования и 99 автомобилей для медицинских организаций и многое другое.
«Важно совместно с администрациями муниципалитетов проводить системную работу по информированию населения, обеспечивать качественную и содержательную обратную связь. Ключевая задача — обеспечение 100% уровня достижения новых национальных проектов. Он включает целевые показатели, своевременное исполнение мероприятий, контрольных точек и результатов. Кураторам и руководителям проектов необходимо незамедлительно реагировать на все возникающие риски и отклонения», — поручил премьер-министр.