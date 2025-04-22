Мэр Иркутска представил программу развития города для участия в выборах

В Иркутске 22 апреля прошло очередное заседание по выбору мэра. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, действующий глава Руслан Болотов представил конкурсной комиссии проекты, которые были реализованы за прошедшие пять лет, а также рассказал о том, как планирует развивать Иркутск до 2030 года.
— У Иркутска богатейший потенциал. Важно сберегать и преумножать его ресурсы. Все наши проекты построены вокруг человека, в их основе — реальные запросы иркутян. С коллективом единомышленников ориентируемся на укрепление социального, инженерного и дорожно-транспортного каркасов Иркутска и активное участие в федеральных и областных программах и нацпроектах, — сказал мэр во время своего выступления.
Одним из приоритетов своей дальнейшей работы он назвал развитие транспортной инфраструктуры. Так в 2023—2024 годах в городе появилось 126 автобусов, сейчас необходимо вновь провести обновление электротранспорта. Помимо этого до 2030 года в городе планируют построить девять школ, семь детсадов, четыре здания дополнительного образования и семь спортивных объектов.
Руслан Болотов отметил, что важным аспектом является поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. В дальнейшем военнослужащим, как и раньше, будут оказывать помощь, в том числе отправлять «за ленточку» гуманитарный груз.
Комиссия по проведению конкурса по результатам индивидуального собеседования направила в городскую Думу рейтинг кандидатур. Итоговое решение депутаты примут 24 апреля 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Руслан Болотов побывал на форуме «Малая Родина — сила России», где встретился с Владимиром Путиным.