Токаев проводил Бердымухамедова в аэропорту Туркестана

«Президент Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту Туркестана», — говорится в сообщении.
Ранее Токаев и Бердымухамедов осмотрели выставку промышленной продукции в Туркестане.
Туркестан. 22 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в международном аэропорту Туркестана, сообщает пресс-служба Акорды.
«Президент Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту Туркестана», — говорится в сообщении.
Ранее Токаев и Бердымухамедов осмотрели выставку промышленной продукции в Туркестане.