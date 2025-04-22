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Токаев проводил Бердымухамедова в аэропорту Туркестана

Туркестан. 22 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в международном аэропорту Туркестана, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту Туркестана», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев и Бердымухамедов осмотрели выставку промышленной продукции в Туркестане.