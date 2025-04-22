Подразделения группировки «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, использовавшийся ВСУ и иностранными наемниками в качестве укрепленного опорного пункта. В ходе 10-дневных боев украинские силы отказались сдаваться, несмотря на угрозу окружения. По данным силовых структур, в монастыре велись переговоры на английском и испанском языках, что говорит о присутствии там иностранных наемников.