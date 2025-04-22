На экс-главу Чайковского Вострикова завели дело из-за передачи пищеблока больницы частной фирме

Напомним, осенью прошлого года прокуратура Чайковского подала иск в городской суд в отношении Вострикова. В ведомстве посчитали, что он начислил себе незаконные премии и доплаты на 920 тысяч рублей. В частности, с 2021 по 2023 годы Востриков выплачивал себе премии, хотя по законодательству эти решения должны были утверждать депутаты местной думы.