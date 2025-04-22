На экс-главу Чайковского Вострикова завели дело из-за передачи пищеблока больницы частной фирме

«Следователи СК России возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Чтобы установить все обстоятельства, проводятся следственные и процессуальные действия», — сообщили «ФедералПресс» в СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идет о незаконной, по версии следствия, передаче муниципального имущества (пищеблока Чайковской городской больницы) в частные руки — компании «Элиона».
Напомним, осенью прошлого года прокуратура Чайковского подала иск в городской суд в отношении Вострикова. В ведомстве посчитали, что он начислил себе незаконные премии и доплаты на 920 тысяч рублей. В частности, с 2021 по 2023 годы Востриков выплачивал себе премии, хотя по законодательству эти решения должны были утверждать депутаты местной думы.
Официальный оклад главы округа составлял 38,6 тысячи рублей в месяц, а до 2020 года — всего 31,2 тысячи рублей. При этом за 2020 год чиновник заработал 8,4 млн рублей, заняв третье место по доходу среди муниципальных глав региона.
Отметим, в конце ноября 2023 года чайковские депутаты на внеочередном заседании думы избрали нового главу округа. Им стал первый заместитель мэра Чайковского Алексей Агафонов. После выборов нового состава думы в сентябре 2023 года экс-глава муниципалитета Юрий Востриков, который много лет руководил Чайковским, не стал участвовать в конкурсе на пост главы.
Юрий Востриков был главой Чайковского с перерывами с 2005 года. В декабре 2023 года прокуратура заинтересовалась сделкой по аренде и покупке здания бывшего муниципального предприятия «Трансагентство», к которой был причастен чиновник.