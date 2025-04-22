СМИ: Стармер пошел на требования Макрона — перезагрузка отношений или отказ от Brexit

Как подчеркивает The Independent, критики, скорее всего, расценят решение Стармера как предательство Brexit. Однако высокопоставленный европейский дипломат уже заявил, что этот шаг Британии свидетельствует о ее «зрелости, которой не было на переговорах по Brexit» и готовности к перезагрузке отношений с Брюсселем.