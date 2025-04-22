СМИ: Стармер пошел на требования Макрона — перезагрузка отношений или отказ от Brexit

Согласно Daily Mail, данное решение Стармера позволит таким британским компаниям, как BAE Systems и Babcock, участвовать в торгах за контракты в рамках программы обеспечения безопасности Европы стоимостью 150 млрд евро. В марте Евросоюз обнародовал стратегию безопасности «Готовность 2030», планируя разорвать свою зависимость от США на фоне якобы усиления российской агрессии.
До сих пор Франция и другие страны ЕС с большим рыболовецким флотом блокировали присоединение Великобритании к данному пакту, объясняя это тем, что она не является членом Европейского союза и не идет на уступки в сфере рыболовства.
Ранее в апреле Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, высмеяла Францию за то, что та использует рыбу для блокирования участия Великобритании в европейском пакте о безопасности. Она выступила с критикой правительства Эммануэля Макрона, заявив, что «удивлена тем, насколько для Франции важна рыба, учитывая ситуацию с безопасностью».
Как подчеркивает The Independent, критики, скорее всего, расценят решение Стармера как предательство Brexit. Однако высокопоставленный европейский дипломат уже заявил, что этот шаг Британии свидетельствует о ее «зрелости, которой не было на переговорах по Brexit» и готовности к перезагрузке отношений с Брюсселем.
По сведениям The Independent, на Даунинг-стрит растет уверенность в том, что соглашение между Великобританией и членами ЕС будет достигнуто в преддверии важного саммита 19 мая.