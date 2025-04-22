Парламент утвердит условия реализации поддержки ЕС в рамках механизма реформ и роста

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Будут установлены конкретные способы осуществления поддержки ЕС в рамках механизма реформ и роста Республики Молдова. Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение по инициированию переговоров и подписанию соглашения об учреждении между нашей страной и Европейским Союзом.
Соглашение установит принципы сотрудничества между Европейской комиссией и властями РМ с целью реализации программы реформ.
Имплементация соглашения будет способствовать укреплению верховенства закона и должного управления, поддержке перехода к зеленой и цифровой экономике, усилению экономической и социальной устойчивости республики, ускорению сближения с Евросоюзом, утверждают депутаты.
После подписания соглашение будет направлено на ратификацию парламента.