В омском правительстве переназначили министра и зама внутренней политики

Согласно опубликованному распоряжению Губернатора Омской области Виталия Хоценко, Анастасия Терпугова сохранит пост министра внутренней политики Омской области еще на один год.
В официальном документе указано, что Анастасия Петровна назначается министром внутренней политики Омской области с 23 апреля 2025 года.
Также губернаторским распоряжением продлены полномочия заместителя министра — Ольги Колесник.
В распоряжении говорится, что Колесник Ольга Алексеевна утверждается в должности заместителя министра внутренней политики Омской области — руководителя департамента, отвечающего за информационно-правовое обеспечение, кадровую политику и государственную службу, начиная с 23 апреля 2025 года.
Отметим, что Анастасия Терпугова занимает должность министра с 2023 года. Ольга Колесник, которая является супругой министра спорта Омской области Ивана Колесника, была назначена на пост заместителя министра внутренней политики в прошлом году.
Ранее мы писали, что Анатолий Бебякин занял должность заместителя главы в Министерстве энергетики и ЖКХ Омской области.