Глава ЕК сообщила об очереди из желающих сотрудничать с Европой

В начале апреля администрация Трампа ввела новые торговые пошлины на товары из 183 стран. С 5 апреля действовала базовая ставка 10%, а с 9 апреля начали применяться индивидуальные повышенные тарифы. Для стран ЕС совокупная ставка достигла 39% (20% дополнительно к введенным ранее). Однако уже 9 апреля «зеркальные пошлины» были поставлены Трампом на паузу (на 90 дней). Тарифы для всех стран, кроме Китая, составили 10%.