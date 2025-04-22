Глава ЕК сообщила об очереди из желающих сотрудничать с Европой

В публикации Politico говорится, что глава Еврокомиссии в последние недели проводила переговоры с руководителями таких стран, как Исландия, Новая Зеландия, Малайзия, Филиппины, Канада, Индия и ОАЭ. Уточняется, что все они заинтересованны в поиске стабильных и надежных союзников.
В начале апреля администрация Трампа ввела новые торговые пошлины на товары из 183 стран. С 5 апреля действовала базовая ставка 10%, а с 9 апреля начали применяться индивидуальные повышенные тарифы. Для стран ЕС совокупная ставка достигла 39% (20% дополнительно к введенным ранее). Однако уже 9 апреля «зеркальные пошлины» были поставлены Трампом на паузу (на 90 дней). Тарифы для всех стран, кроме Китая, составили 10%.
16 апреля Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз по мировой торговле товарами на 2025 год, ухудшив его из-за американской тарифной политики и связанной с ней неопределенности. Теперь ВТО ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ранее заявленного роста на 3%.