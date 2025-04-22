Радий Хабиров рассказал о ходе посевной кампании в Башкирии

— Весна в этом году ранняя, но посевную мы начинаем почти в привычные сроки. Несмотря на то, что первые работы на полях стартовали ещё в конце марта, погода внесла свои коррективы, — написал глава республики и отметил, что сюрпризы погоды, по оценкам экспертов, выйдут на руку хлеборобам.