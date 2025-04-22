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Радий Хабиров рассказал о ходе посевной кампании в Башкирии

В Башкортостане аграрии приступили к севу яровых культур в 22 районах республики.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал в соцсетях радий Хабиров.

— Весна в этом году ранняя, но посевную мы начинаем почти в привычные сроки. Несмотря на то, что первые работы на полях стартовали ещё в конце марта, погода внесла свои коррективы, — написал глава республики и отметил, что сюрпризы погоды, по оценкам экспертов, выйдут на руку хлеборобам.

Всего в Башкирии засеяли почти 23 гектара сельскохозяйственных культур — а это один процент от плана. В основном аграрии сеют зернобобовые и зерновые, некоторые районы приступили к севу масличных.