Радий Хабиров рассказал о ходе посевной кампании в Башкирии

Об этом рассказал в соцсетях радий Хабиров.
— Весна в этом году ранняя, но посевную мы начинаем почти в привычные сроки. Несмотря на то, что первые работы на полях стартовали ещё в конце марта, погода внесла свои коррективы, — написал глава республики и отметил, что сюрпризы погоды, по оценкам экспертов, выйдут на руку хлеборобам.
Всего в Башкирии засеяли почти 23 гектара сельскохозяйственных культур — а это один процент от плана. В основном аграрии сеют зернобобовые и зерновые, некоторые районы приступили к севу масличных.