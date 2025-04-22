Ирина Текслер получила официальный статус первой леди региона

Общественная палата в 2025 году претерпела масштабные изменения: 98% состава обновили, включив медиков, педагогов, предпринимателей, журналистов, деятелей культуры и даже участника спецоперации. Новый руководитель — Анастасия Лапо. Ирина Текслер — заместитель.