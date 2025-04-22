Ирина Текслер получила официальный статус первой леди региона

«На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил председатель гордумы Сергей Буяков.
Общественная палата в 2025 году претерпела масштабные изменения: 98% состава обновили, включив медиков, педагогов, предпринимателей, журналистов, деятелей культуры и даже участника спецоперации. Новый руководитель — Анастасия Лапо. Ирина Текслер — заместитель.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Ирина Текслер стала президентом ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка».