Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Текслер получила официальный статус первой леди региона

ЧЕЛЯБИНСК, 21 апреля, ФедералПресс. Ирина Текслер, супруга главы региона Алексея Текслера, теперь официально стала первой леди Челябинской области. Ее новый титул прозвучал на заседании гордумы.

Источник: ФедералПресс / Тимур Крутой

«На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — заявил председатель гордумы Сергей Буяков.

Общественная палата в 2025 году претерпела масштабные изменения: 98% состава обновили, включив медиков, педагогов, предпринимателей, журналистов, деятелей культуры и даже участника спецоперации. Новый руководитель — Анастасия Лапо. Ирина Текслер — заместитель.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Ирина Текслер стала президентом ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка».