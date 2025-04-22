Более 500 участников СВО подали заявки на программу «Герои 39» в Калининграде

За месяц на платформе АНО «Россия — страна возможностей» зарегистрировано 547 заявок от военнослужащих и ветеранов, включая награждённых орденами Мужества и медалями «За отвагу». С 22 апреля началось тестирование и собеседования, списки участников сформируют на конкурсной основе под личным контролем губернатора.