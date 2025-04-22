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Более 500 участников СВО подали заявки на программу «Герои 39» в Калининграде

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подвёл итоги первого этапа отбора в региональную программу «Герои 39», продолжение президентского проекта «Время Героев».

Источник: Kaliningradnews

Программа направлена на подготовку участников СВО к руководящим должностям в госорганах, муниципалитетах и организациях.

За месяц на платформе АНО «Россия — страна возможностей» зарегистрировано 547 заявок от военнослужащих и ветеранов, включая награждённых орденами Мужества и медалями «За отвагу». С 22 апреля началось тестирование и собеседования, списки участников сформируют на конкурсной основе под личным контролем губернатора.

Обучение стартует в сентябре на базе РАНХиГС в Калининграде. Годовая программа включает четыре очных модуля, стажировки и наставничество. Выпускники смогут претендовать на руководящие позиции и войти в кадровый резерв региона, согласно указу губернатора.

«Герои 39» — долгосрочная инициатива для самореализации бойцов, которых Президент назвал элитой страны, — отметил Беспрозванных.