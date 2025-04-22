Более 500 участников СВО подали заявки на программу «Герои 39» в Калининграде

Программа направлена на подготовку участников СВО к руководящим должностям в госорганах, муниципалитетах и организациях.
За месяц на платформе АНО «Россия — страна возможностей» зарегистрировано 547 заявок от военнослужащих и ветеранов, включая награждённых орденами Мужества и медалями «За отвагу». С 22 апреля началось тестирование и собеседования, списки участников сформируют на конкурсной основе под личным контролем губернатора.
Обучение стартует в сентябре на базе РАНХиГС в Калининграде. Годовая программа включает четыре очных модуля, стажировки и наставничество. Выпускники смогут претендовать на руководящие позиции и войти в кадровый резерв региона, согласно указу губернатора.
«Герои 39» — долгосрочная инициатива для самореализации бойцов, которых Президент назвал элитой страны, — отметил Беспрозванных.