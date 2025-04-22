Армянские депутаты подрались из-за инициативы о геноциде

Еще в январе, во время встречи с представителями армянской диаспоры в Цюрихе, Пашинян подчеркнул необходимость переосмысления исторического контекста геноцида армян, задавшись вопросом, почему тема начала активно подниматься только с 1950-х годов, а не ранее. Он также выразил мнение, что усиление этой повестки связано с глобальным противостоянием между СССР и НАТО, частью которого является Турция.